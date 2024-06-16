2024 Doğuş Üniversitesi Makine Taban Puanları ( Önlisans ) 201290278 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Doğuş Üniversitesi Makine bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Doğuş Üniversitesi Makine Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Doğuş Üniversitesi Makine Bölümü tercih kod numarası 201290278 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Doğuş Üniversitesi Makine Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Doğuş Üniversitesi Makine Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Doğuş Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Makine Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Makine Bölümü kontenjanı 10+0+2+0+1 kişidir. 2023 yılında Makine Bölümüne Dolmadı-10 kişi yerleşmiştir.

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Doğuş Üniversitesi Makine Bölümü Taban Puanı: 334,68431

Doğuş Üniversitesi Makine Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 536.553

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 201290278

ÜNİVERSİTE: Doğuş Üniversitesi

FAKÜLTE: Makine

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 334,68431

Başarı Sıralaması: 536.553

Kontenjan 2022 – 2023 : 10+0+2+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-10

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 328,28667

Başarı Sıralaması: 539.213

Kontenjan 2022: 12+0

Yerleşen 2022: Doldu-12

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 271.7365

Başarı Sıralaması: 564853

Kontenjan 2021: 10+0

Yerleşen 2021: Doldu-10