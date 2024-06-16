2024 Doğuş Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 201250375 Burslu

201250375 | Doğuş Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Doğuş Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi ( Burslu ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Doğuş Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 201250375 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Doğuş Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Doğuş Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Doğuş Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 201250375 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Doğuş Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Doğuş Üniversitesi   İnsan Kaynakları Yönetimi   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Doğuş Üniversitesi   Vakıf Üniversitesi olup İnsan Kaynakları Yönetimi   Bölümü   Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İnsan Kaynakları Yönetimi   Bölümü kontenjanı 10+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümüne Dolmadı-11 kişi yerleşmiştir.

Doğuş Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 306,87422

Doğuş Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 803.077

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 201250375

ÜNİVERSİTE: Doğuş Üniversitesi

FAKÜLTE: İnsan Kaynakları Yönetimi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 306,87422

Başarı Sıralaması: 803.077

Kontenjan 2022 – 2023 : 10+0+1+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-11

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 299,82923

Başarı Sıralaması:  802.502

Kontenjan 2022:  10+0

Yerleşen 2022:  Doldu-10

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 251.83605

Başarı Sıralaması:  772159

Kontenjan 2021:  9+0

Yerleşen 2021:  Doldu-9

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