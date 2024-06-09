2024 Doğuş Üniversitesi İktisat Bölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 201211002

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Doğuş Üniversitesi İktisat bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Doğuş Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Doğuş Üniversitesi İktisat Bölümü tercih kod numarası 201211002 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Doğuş Üniversitesi İktisat Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Doğuş Üniversitesi İktisat Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Doğuş Üniversitesi İktisat Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İktisat Bölümü kontenjanı 30+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında İktisat Bölümüne 30 kişi yerleşmiştir.
Doğuş Üniversitesi İktisat Bölümü Taban Puanı: 203,24668
Doğuş Üniversitesi İktisat Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 30
Doğuş Üniversitesi İktisat Bölümü Başarı Sıralaması: 1.525.456
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 201211002
ÜNİVERSİTE: Doğuş Üniversitesi
FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 203,24668
Başarı Sıralaması: 1.525.456
Kontenjan 2023 – 2024 : 30+0+0+0+0
Yerleşen 2023 – 2024: 30
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 247,88664
Başarı Sıralaması: 903.82
Kontenjan 2022: 21+0
Yerleşen 2022: 21
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : Dolmadı
Başarı Sıralaması : Dolmadı
Kontenjan 2021 : 34+0
Yerleşen 2021 : ---
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: Dolmadı
Kontenjan 2020 : 42+0
Yerleşen 2020 : 15
Doğuş Üniversitesi İktisat Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Doğuş Üniversitesi İktisat Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.