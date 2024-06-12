2024 Doğuş Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul)   Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 201290300

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Doğuş Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Doğuş Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Doğuş Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 201290300 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Doğuş Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Doğuş Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Doğuş Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü , Sağlık Bilimleri Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 8+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümüne 9 kişi yerleşmiştir.

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Doğuş Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 352,32242

Doğuş Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 9

Doğuş Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 184.09

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 201290300

ÜNİVERSİTE: Doğuş Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 352,32242

Başarı Sıralaması: 184.09

Kontenjan 2023 – 2024 : 8+0+1+0+1

Yerleşen 2023 – 2024: 9

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 357,30000

Başarı Sıralaması: 163.493

Kontenjan 2022: 7+0

Yerleşen 2022: 7

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 298,35424

Başarı Sıralaması : 166.609

Kontenjan 2021 : 6+0

Yerleşen 2021 : 6

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2020 : ---

Yerleşen 2020 : ---

Doğuş Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Doğuş Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.