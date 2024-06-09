2024 Doğuş Üniversitesi Grafik Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 201290516

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Doğuş Üniversitesi Grafik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Grafik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Doğuş Üniversitesi Grafik Bölümü tercih kod numarası 201290516 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Doğuş Üniversitesi Grafik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Doğuş Üniversitesi Grafik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Doğuş Üniversitesi Grafik Bölümü , Sanat ve Tasarım Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Grafik Bölümü kontenjanı 3+0+0+0+1 kişidir. 2023 yılında Grafik Bölümüne 4 kişi yerleşmiştir.

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Doğuş Üniversitesi Grafik Bölümü Taban Puanı: 330,74194

Doğuş Üniversitesi Grafik Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 4

Doğuş Üniversitesi Grafik Bölümü Başarı Sıralaması: 236.398

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 201290516

ÜNİVERSİTE: Doğuş Üniversitesi

FAKÜLTE: Sanat ve Tasarım Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 330,74194

Başarı Sıralaması: 236.398

Kontenjan 2023 – 2024 : 3+0+0+0+1

Yerleşen 2023 – 2024: 4

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2022: ---

Yerleşen 2022: ---

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : ---

Başarı Sıralaması : ---

Kontenjan 2021 : ---

Yerleşen 2021 : ---

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2020 : ---

Yerleşen 2020 : ---

Doğuş Üniversitesi Grafik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Doğuş Üniversitesi Grafik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.