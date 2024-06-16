2024 Doğuş Üniversitesi Elektrik Taban Puanları ( Önlisans ) 201290260 Burslu

201290260 | Doğuş Üniversitesi Elektrik Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Doğuş Üniversitesi Elektrik ( Burslu ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Doğuş Üniversitesi Elektrik Taban Puanları ( Önlisans ) 201290260 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Doğuş Üniversitesi Elektrik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Doğuş Üniversitesi Elektrik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Doğuş Üniversitesi Elektrik Bölümü tercih kod numarası 201290260 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Doğuş Üniversitesi Elektrik   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Doğuş Üniversitesi   Elektrik   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Doğuş Üniversitesi   Vakıf Üniversitesi olup Elektrik   Bölümü   Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektrik   Bölümü kontenjanı 10+0+2+0+1 kişidir. 2023 yılında Elektrik Bölümüne Dolmadı-12 kişi yerleşmiştir.

Doğuş Üniversitesi Elektrik Bölümü Taban Puanı: 319,49858

Doğuş Üniversitesi Elektrik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 670.985

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 201290260

ÜNİVERSİTE: Doğuş Üniversitesi

FAKÜLTE: Elektrik

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 319,49858

Başarı Sıralaması: 670.985

Kontenjan 2022 – 2023 : 10+0+2+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-12

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 311,23657

Başarı Sıralaması:  685.886

Kontenjan 2022:  12+0

Yerleşen 2022:  Doldu-12

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 262.51484

Başarı Sıralaması:  653650

Kontenjan 2021:  10+0

Yerleşen 2021:  Doldu-10

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