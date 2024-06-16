2024 Doğuş Üniversitesi Dış Ticaret Taban Puanları ( Önlisans ) 201290273 %50 İndirimli

201290273 | Doğuş Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Doğuş Üniversitesi Dış Ticaret ( %50 İndirimli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Doğuş Üniversitesi Dış Ticaret Taban Puanları ( Önlisans ) 201290273 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Doğuş Üniversitesi Dış Ticaret bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Doğuş Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Doğuş Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü tercih kod numarası 201290273 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Doğuş Üniversitesi Dış Ticaret   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Doğuş Üniversitesi   Dış Ticaret   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Doğuş Üniversitesi   Vakıf Üniversitesi olup Dış Ticaret   Bölümü   Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Dış Ticaret   Bölümü kontenjanı 67+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Dış Ticaret Bölümüne Doldu-67 kişi yerleşmiştir.

Doğuş Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü Taban Puanı: 215,44039

Doğuş Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.267.086

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 201290273

ÜNİVERSİTE: Doğuş Üniversitesi

FAKÜLTE: Dış Ticaret

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 215,44039

Başarı Sıralaması: 2.267.086

Kontenjan 2022 – 2023 : 67+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-67

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 224,28858

Başarı Sıralaması:  2.055.028

Kontenjan 2022:  67+0

Yerleşen 2022:  Doldu-67

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 206.73396

Başarı Sıralaması:  1349972

Kontenjan 2021:  60+0

Yerleşen 2021:  Doldu-60

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