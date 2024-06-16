2024 Doğuş Üniversitesi Dış Ticaret Taban Puanları ( Önlisans ) 201250348 Burslu

201250348 | Doğuş Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Doğuş Üniversitesi Dış Ticaret ( Burslu ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Doğuş Üniversitesi Dış Ticaret Taban Puanları ( Önlisans ) 201250348 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Doğuş Üniversitesi Dış Ticaret bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Doğuş Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Doğuş Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü tercih kod numarası 201250348 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Doğuş Üniversitesi Dış Ticaret   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Doğuş Üniversitesi   Dış Ticaret   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Doğuş Üniversitesi   Vakıf Üniversitesi olup Dış Ticaret   Bölümü   Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Dış Ticaret   Bölümü kontenjanı 9+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Dış Ticaret Bölümüne Dolmadı-10 kişi yerleşmiştir.

Doğuş Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü Taban Puanı: 318,05075

Doğuş Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 685.063

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 201250348

ÜNİVERSİTE: Doğuş Üniversitesi

FAKÜLTE: Dış Ticaret

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 318,05075

Başarı Sıralaması: 685.063

Kontenjan 2022 – 2023 : 9+0+1+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-10

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 310,07451

Başarı Sıralaması:  696.918

Kontenjan 2022:  8+0

Yerleşen 2022:  Doldu-8

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 264.3921

Başarı Sıralaması:  634637

Kontenjan 2021:  7+0

Yerleşen 2021:  Doldu-7

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