2024 Doğuş Üniversitesi Bilişim Güvenliği Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 201290262 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Doğuş Üniversitesi Bilişim Güvenliği Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Doğuş Üniversitesi Bilişim Güvenliği Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Doğuş Üniversitesi Bilişim Güvenliği Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 201290262 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Doğuş Üniversitesi Bilişim Güvenliği Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Doğuş Üniversitesi Bilişim Güvenliği Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Doğuş Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Bilişim Güvenliği Teknolojisi Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilişim Güvenliği Teknolojisi Bölümü kontenjanı 10+0+2+0+1 kişidir. 2023 yılında Bilişim Güvenliği Teknolojisi Bölümüne Dolmadı-10 kişi yerleşmiştir.

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Doğuş Üniversitesi Bilişim Güvenliği Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 358,78052

Doğuş Üniversitesi Bilişim Güvenliği Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 370.8

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 201290262

ÜNİVERSİTE: Doğuş Üniversitesi

FAKÜLTE: Bilişim Güvenliği Teknolojisi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 358,78052

Başarı Sıralaması: 370.8

Kontenjan 2022 – 2023 : 10+0+2+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-10

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 352,16356

Başarı Sıralaması: 382.588

Kontenjan 2022: 12+0

Yerleşen 2022: Doldu-12

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 295.83788

Başarı Sıralaması: 383993

Kontenjan 2021: 10+0

Yerleşen 2021: Doldu-10