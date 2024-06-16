2024 Doğuş Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Taban Puanları ( Önlisans ) 201250321 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Doğuş Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Doğuş Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Doğuş Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü tercih kod numarası 201250321 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Doğuş Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Doğuş Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Doğuş Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Bilgisayar Programcılığı Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Programcılığı Bölümü kontenjanı 12+0+2+0+1 kişidir. 2023 yılında Bilgisayar Programcılığı Bölümüne Dolmadı-14 kişi yerleşmiştir.

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Doğuş Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban Puanı: 376,32612

Doğuş Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 281.989

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 201250321

ÜNİVERSİTE: Doğuş Üniversitesi

FAKÜLTE: Bilgisayar Programcılığı

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 376,32612

Başarı Sıralaması: 281.989

Kontenjan 2022 – 2023 : 12+0+2+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-14

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 372,98671

Başarı Sıralaması: 282.2

Kontenjan 2022: 13+0

Yerleşen 2022: Doldu-13

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 313.0005

Başarı Sıralaması: 292974

Kontenjan 2021: 13+0

Yerleşen 2021: Doldu-13