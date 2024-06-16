2024 Doğuş Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Taban Puanları ( Önlisans ) 201250542 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Doğuş Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Doğuş Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Doğuş Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü tercih kod numarası 201250542 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Doğuş Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Doğuş Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Doğuş Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü kontenjanı 81+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Bankacılık ve Sigortacılık Bölümüne Doldu-81 kişi yerleşmiştir.
Doğuş Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Taban Puanı: 213,12734
Doğuş Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.314.452
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 201250542
ÜNİVERSİTE: Doğuş Üniversitesi
FAKÜLTE: Bankacılık ve Sigortacılık
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli
Taban Puan: 213,12734
Başarı Sıralaması: 2.314.452
Kontenjan 2022 – 2023 : 81+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-81
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 206,43282
Başarı Sıralaması: 2.495.505
Kontenjan 2022: 76+0
Yerleşen 2022: Doldu-76
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1621937
Kontenjan 2021: 76+0
Yerleşen 2021: Dolmadı-56