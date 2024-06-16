2024 Doğuş Üniversitesi Aşçılık Taban Puanları ( Önlisans ) 201290355 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Doğuş Üniversitesi Aşçılık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Doğuş Üniversitesi Aşçılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Doğuş Üniversitesi Aşçılık Bölümü tercih kod numarası 201290355 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Doğuş Üniversitesi Aşçılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Doğuş Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Doğuş Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Aşçılık Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Aşçılık Bölümü kontenjanı 85+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Aşçılık Bölümüne Doldu-85 kişi yerleşmiştir.

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Doğuş Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban Puanı: 206,60678

Doğuş Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.446.549

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 201290355

ÜNİVERSİTE: Doğuş Üniversitesi

FAKÜLTE: Aşçılık

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 206,60678

Başarı Sıralaması: 2.446.549

Kontenjan 2022 – 2023 : 85+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-85

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 220,59936

Başarı Sıralaması: 2.144.625

Kontenjan 2022: 84+0

Yerleşen 2022: Doldu-84

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2021: ---

Yerleşen 2021: ---