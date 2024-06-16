2024 Doğuş Üniversitesi Aşçılık Taban Puanları ( Önlisans ) 201290304 İÖ-Ücretli

201290304 | Doğuş Üniversitesi Aşçılık Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Doğuş Üniversitesi Aşçılık ( İÖ-Ücretli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Doğuş Üniversitesi Aşçılık Taban Puanları ( Önlisans ) 201290304 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Doğuş Üniversitesi Aşçılık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Doğuş Üniversitesi Aşçılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Doğuş Üniversitesi Aşçılık Bölümü tercih kod numarası 201290304 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Doğuş Üniversitesi Aşçılık   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Doğuş Üniversitesi   Aşçılık   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Doğuş Üniversitesi   Vakıf Üniversitesi olup Aşçılık   Bölümü   Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Aşçılık   Bölümü kontenjanı 6+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Aşçılık Bölümüne Dolmadı-6 kişi yerleşmiştir.

Doğuş Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban Puanı: 349,59290

Doğuş Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 427.294

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 201290304

ÜNİVERSİTE: Doğuş Üniversitesi

FAKÜLTE: Aşçılık

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli

Taban Puan: 349,59290

Başarı Sıralaması: 427.294

Kontenjan 2022 – 2023 : 6+0+1+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-6

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 353,04736

Başarı Sıralaması:  377.691

Kontenjan 2022:  7+0

Yerleşen 2022:  Doldu-7

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 306.02678

Başarı Sıralaması:  326748

Kontenjan 2021:  6+0

Yerleşen 2021:  Doldu-6

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