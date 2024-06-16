2024 Doğuş Üniversitesi Aşçılık Taban Puanları ( Önlisans ) 201250824 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Doğuş Üniversitesi Aşçılık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Doğuş Üniversitesi Aşçılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Doğuş Üniversitesi Aşçılık Bölümü tercih kod numarası 201250824 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Doğuş Üniversitesi Aşçılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Doğuş Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Doğuş Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Aşçılık Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Aşçılık Bölümü kontenjanı 13+0+2+0+1 kişidir. 2023 yılında Aşçılık Bölümüne Dolmadı-14 kişi yerleşmiştir.
Doğuş Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban Puanı: 327,50021
Doğuş Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 597.015
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 201250824
ÜNİVERSİTE: Doğuş Üniversitesi
FAKÜLTE: Aşçılık
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu
Taban Puan: 327,50021
Başarı Sıralaması: 597.015
Kontenjan 2022 – 2023 : 13+0+2+0+1
Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-14
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 323,50838
Başarı Sıralaması: 577.06
Kontenjan 2022: 14+0
Yerleşen 2022: Doldu-14
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 274.35666
Başarı Sıralaması: 541607
Kontenjan 2021: 13+0
Yerleşen 2021: Doldu-13