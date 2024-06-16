2024 Doğuş Üniversitesi Anestezi Taban Puanları ( Önlisans ) 201290348 %50 İndirimli

201290348 | Doğuş Üniversitesi Anestezi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Doğuş Üniversitesi Anestezi ( %50 İndirimli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Doğuş Üniversitesi Anestezi Taban Puanları ( Önlisans ) 201290348 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Doğuş Üniversitesi Anestezi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Doğuş Üniversitesi Anestezi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Doğuş Üniversitesi Anestezi Bölümü tercih kod numarası 201290348 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Doğuş Üniversitesi Anestezi   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Doğuş Üniversitesi   Anestezi   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Doğuş Üniversitesi   Vakıf Üniversitesi olup Anestezi   Bölümü   Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Anestezi   Bölümü kontenjanı 58+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Anestezi Bölümüne Doldu-58 kişi yerleşmiştir.

Doğuş Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban Puanı: 261,69374

Doğuş Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.419.933

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 201290348

ÜNİVERSİTE: Doğuş Üniversitesi

FAKÜLTE: Anestezi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 261,69374

Başarı Sıralaması: 1.419.933

Kontenjan 2022 – 2023 : 58+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-58

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 264,07961

Başarı Sıralaması:  1.273.657

Kontenjan 2022:  39+0

Yerleşen 2022:  Doldu-39

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2021:  ---

Yerleşen 2021:  ---

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