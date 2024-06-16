2024 Doğuş Üniversitesi Adalet Taban Puanları ( Önlisans ) 201250709 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Doğuş Üniversitesi Adalet bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Doğuş Üniversitesi Adalet Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Doğuş Üniversitesi Adalet Bölümü tercih kod numarası 201250709 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Doğuş Üniversitesi Adalet Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Doğuş Üniversitesi Adalet Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Doğuş Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Adalet Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Adalet Bölümü kontenjanı 10+0+2+0+1 kişidir. 2023 yılında Adalet Bölümüne Dolmadı-11 kişi yerleşmiştir.
Doğuş Üniversitesi Adalet Bölümü Taban Puanı: 336,74457
Doğuş Üniversitesi Adalet Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 520.001
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 201250709
ÜNİVERSİTE: Doğuş Üniversitesi
FAKÜLTE: Adalet
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu
Taban Puan: 336,74457
Başarı Sıralaması: 520.001
Kontenjan 2022 – 2023 : 10+0+2+0+1
Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-11
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 327,23549
Başarı Sıralaması: 547.379
Kontenjan 2022: 11+0
Yerleşen 2022: Doldu-11
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 276.09676
Başarı Sıralaması: 526784
Kontenjan 2021: 10+0
Yerleşen 2021: Doldu-10