2024 Doğuş Üniversitesi Adalet Taban Puanları ( Önlisans ) 201250709 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Doğuş Üniversitesi Adalet bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Doğuş Üniversitesi Adalet Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Doğuş Üniversitesi Adalet Bölümü tercih kod numarası 201250709 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Doğuş Üniversitesi Adalet Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Doğuş Üniversitesi Adalet Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Doğuş Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Adalet Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Adalet Bölümü kontenjanı 10+0+2+0+1 kişidir. 2023 yılında Adalet Bölümüne Dolmadı-11 kişi yerleşmiştir.

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Doğuş Üniversitesi Adalet Bölümü Taban Puanı: 336,74457

Doğuş Üniversitesi Adalet Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 520.001

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 201250709

ÜNİVERSİTE: Doğuş Üniversitesi

FAKÜLTE: Adalet

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 336,74457

Başarı Sıralaması: 520.001

Kontenjan 2022 – 2023 : 10+0+2+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-11

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 327,23549

Başarı Sıralaması: 547.379

Kontenjan 2022: 11+0

Yerleşen 2022: Doldu-11

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 276.09676

Başarı Sıralaması: 526784

Kontenjan 2021: 10+0

Yerleşen 2021: Doldu-10