2024 Doğuş Üni. Görsel İletişim Tasarımı Bölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 201210764

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Doğuş Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Doğuş Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 201210764 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Doğuş Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Doğuş Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Doğuş Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü , Sanat ve Tasarım Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Görsel İletişim Tasarımı Bölümü kontenjanı 59+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Görsel İletişim Tasarımı Bölümüne 59 kişi yerleşmiştir.

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Doğuş Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 181,44150

Doğuş Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 59

Doğuş Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Başarı Sıralaması: 1.486.610

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 201210764

ÜNİVERSİTE: Doğuş Üniversitesi

FAKÜLTE: Sanat ve Tasarım Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 181,44150

Başarı Sıralaması: 1.486.610

Kontenjan 2023 – 2024 : 59+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 59

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 240,42694

Başarı Sıralaması: 927.816

Kontenjan 2022: 57+0

Yerleşen 2022: 57

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2021 : 55+0

Yerleşen 2021 : 44

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 229,80013

Başarı Sıralaması: 654

Kontenjan 2020 : 48+0

Yerleşen 2020 : 48

Doğuş Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Doğuş Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.