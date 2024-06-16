2024 Doğu Akdeniz Üniversitesi Radyoterapi Taban Puanları ( Önlisans ) 300150899 Ücretli

300150899 | Doğu Akdeniz Üniversitesi Radyoterapi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kktc-Gazimağusa ilimizde yer alan Doğu Akdeniz Üniversitesi Radyoterapi ( Ücretli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Doğu Akdeniz Üniversitesi Radyoterapi Taban Puanları ( Önlisans ) 300150899 Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Doğu Akdeniz Üniversitesi Radyoterapi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Gazimağusa ilinde bulunan Doğu Akdeniz Üniversitesi Radyoterapi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Doğu Akdeniz Üniversitesi Radyoterapi Bölümü tercih kod numarası 300150899 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Doğu Akdeniz Üniversitesi Radyoterapi   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Doğu Akdeniz Üniversitesi   Radyoterapi   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Doğu Akdeniz Üniversitesi   KKTC Üniversitesi olup Radyoterapi   Bölümü   Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Gazimağusa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Radyoterapi   Bölümü kontenjanı 17+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Radyoterapi Bölümüne Doldu-17 kişi yerleşmiştir.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Radyoterapi Bölümü Taban Puanı: 200,90224

Doğu Akdeniz Üniversitesi Radyoterapi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.559.154

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300150899

ÜNİVERSİTE: Doğu Akdeniz Üniversitesi

FAKÜLTE: Radyoterapi

ŞEHİR: Kktc-Gazimağusa

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretli

Taban Puan: 200,90224

Başarı Sıralaması: 2.559.154

Kontenjan 2022 – 2023 : 17+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-17

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 203,98877

Başarı Sıralaması:  2.552.462

Kontenjan 2022:  7+0

Yerleşen 2022:  Doldu-7

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2021:  8+0

Yerleşen 2021:  Dolmadı-0

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