2024 Doğu Akdeniz Üniversitesi Ortopedik Protez ve Ortez Taban Puanları ( Önlisans ) 300190379 Burslu

300190379 | Doğu Akdeniz Üniversitesi Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kktc-Gazimağusa ilimizde yer alan Doğu Akdeniz Üniversitesi Ortopedik Protez ve Ortez ( Burslu ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Doğu Akdeniz Üniversitesi Ortopedik Protez ve Ortez Taban Puanları ( Önlisans ) 300190379 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Doğu Akdeniz Üniversitesi Ortopedik Protez ve Ortez bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Gazimağusa ilinde bulunan Doğu Akdeniz Üniversitesi Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Doğu Akdeniz Üniversitesi Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü tercih kod numarası 300190379 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Doğu Akdeniz Üniversitesi Ortopedik Protez ve Ortez   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Doğu Akdeniz Üniversitesi   Ortopedik Protez ve Ortez   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Doğu Akdeniz Üniversitesi   KKTC Üniversitesi olup Ortopedik Protez ve Ortez   Bölümü   Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Gazimağusa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ortopedik Protez ve Ortez   Bölümü kontenjanı 8+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Ortopedik Protez ve Ortez Bölümüne Doldu-8 kişi yerleşmiştir.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü Taban Puanı: 267,58066

Doğu Akdeniz Üniversitesi Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.327.762

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300190379

ÜNİVERSİTE: Doğu Akdeniz Üniversitesi

FAKÜLTE: Ortopedik Protez ve Ortez

ŞEHİR: Kktc-Gazimağusa

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 267,58066

Başarı Sıralaması: 1.327.762

Kontenjan 2022 – 2023 : 8+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-8

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 244,38784

Başarı Sıralaması:  1.618.669

Kontenjan 2022:  8+0

Yerleşen 2022:  Doldu-8

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 224.52227

Başarı Sıralaması:  1102466

Kontenjan 2021:  8+0

Yerleşen 2021:  Doldu-8

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