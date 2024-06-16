2024 Doğu Akdeniz Üniversitesi Ortopedik Protez ve Ortez Taban Puanları ( Önlisans ) 300190379 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Doğu Akdeniz Üniversitesi Ortopedik Protez ve Ortez bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Gazimağusa ilinde bulunan Doğu Akdeniz Üniversitesi Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Doğu Akdeniz Üniversitesi Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü tercih kod numarası 300190379 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Doğu Akdeniz Üniversitesi Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Doğu Akdeniz Üniversitesi Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Doğu Akdeniz Üniversitesi KKTC Üniversitesi olup Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Gazimağusa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü kontenjanı 8+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Ortopedik Protez ve Ortez Bölümüne Doldu-8 kişi yerleşmiştir.
Doğu Akdeniz Üniversitesi Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü Taban Puanı: 267,58066
Doğu Akdeniz Üniversitesi Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.327.762
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 300190379
ÜNİVERSİTE: Doğu Akdeniz Üniversitesi
FAKÜLTE: Ortopedik Protez ve Ortez
ŞEHİR: Kktc-Gazimağusa
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: KKTC
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu
Taban Puan: 267,58066
Başarı Sıralaması: 1.327.762
Kontenjan 2022 – 2023 : 8+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-8
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 244,38784
Başarı Sıralaması: 1.618.669
Kontenjan 2022: 8+0
Yerleşen 2022: Doldu-8
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 224.52227
Başarı Sıralaması: 1102466
Kontenjan 2021: 8+0
Yerleşen 2021: Doldu-8