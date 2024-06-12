2024 Doğu Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 300110582

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Doğu Akdeniz Üniversitesi Mimarlık bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Gazimağusa ilinde bulunan Doğu Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Doğu Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Bölümü tercih kod numarası 300110582 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Doğu Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Doğu Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Bölümü , Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Gazimağusa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mimarlık Bölümü kontenjanı 11+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Mimarlık Bölümüne 11 kişi yerleşmiştir.

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Doğu Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban Puanı: 332,48818

Doğu Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 11

Doğu Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Bölümü Başarı Sıralaması: 227.766

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300110582

ÜNİVERSİTE: Doğu Akdeniz Üniversitesi

FAKÜLTE: Mimarlık Fakültesi

ŞEHİR: Kktc-Gazimağusa

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 332,48818

Başarı Sıralaması: 227.766

Kontenjan 2023 – 2024 : 11+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 11

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 330,21571

Başarı Sıralaması: 214.913

Kontenjan 2022: 12+0

Yerleşen 2022: 12

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 293,43384

Başarı Sıralaması : 176.138

Kontenjan 2021 : 7+0

Yerleşen 2021 : 7

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 351,58034

Başarı Sıralaması: 156

Kontenjan 2020 : 5+0

Yerleşen 2020 : 5

Doğu Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Doğu Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.