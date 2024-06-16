2024 Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 300150209 Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Gazimağusa ilinde bulunan Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 300150209 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Doğu Akdeniz Üniversitesi KKTC Üniversitesi olup İnşaat Teknolojisi Bölümü Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Gazimağusa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İnşaat Teknolojisi Bölümü kontenjanı 5+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında İnşaat Teknolojisi Bölümüne Doldu-5 kişi yerleşmiştir.

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Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 221,52454

Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.143.940

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300150209

ÜNİVERSİTE: Doğu Akdeniz Üniversitesi

FAKÜLTE: İnşaat Teknolojisi

ŞEHİR: Kktc-Gazimağusa

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretli

Taban Puan: 221,52454

Başarı Sıralaması: 2.143.940

Kontenjan 2022 – 2023 : 5+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-5

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 181,06134

Başarı Sıralaması: 2.878.603

Kontenjan 2022: 3+0

Yerleşen 2022: Doldu-3

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2021: 4+0

Yerleşen 2021: Dolmadı-0