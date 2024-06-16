2024 Doğu Akdeniz Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Taban Puanları ( Önlisans ) 300150669 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Doğu Akdeniz Üniversitesi İlk ve Acil Yardım bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Gazimağusa ilinde bulunan Doğu Akdeniz Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Doğu Akdeniz Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü tercih kod numarası 300150669 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Doğu Akdeniz Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Doğu Akdeniz Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Doğu Akdeniz Üniversitesi KKTC Üniversitesi olup İlk ve Acil Yardım Bölümü Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Gazimağusa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlk ve Acil Yardım Bölümü kontenjanı 13+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında İlk ve Acil Yardım Bölümüne Doldu-13 kişi yerleşmiştir.
Doğu Akdeniz Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Puanı: 313,84488
Doğu Akdeniz Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 728.113
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 300150669
ÜNİVERSİTE: Doğu Akdeniz Üniversitesi
FAKÜLTE: İlk ve Acil Yardım
ŞEHİR: Kktc-Gazimağusa
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: KKTC
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu
Taban Puan: 313,84488
Başarı Sıralaması: 728.113
Kontenjan 2022 – 2023 : 13+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-13
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 316,38225
Başarı Sıralaması: 638.288
Kontenjan 2022: 12+0
Yerleşen 2022: Doldu-12
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 264.29506
Başarı Sıralaması: 635569
Kontenjan 2021: 12+0
Yerleşen 2021: Doldu-12