2024 Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Bölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 300190423

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Gazimağusa ilinde bulunan Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Bölümü tercih kod numarası 300190423 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Bölümü , Hukuk Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Gazimağusa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hukuk Bölümü kontenjanı 36+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Hukuk Bölümüne 36 kişi yerleşmiştir.
Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban Puanı: 366,88499
Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 36
Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Bölümü Başarı Sıralaması: 112.387
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 300190423
ÜNİVERSİTE: Doğu Akdeniz Üniversitesi
FAKÜLTE: Hukuk Fakültesi
ŞEHİR: Kktc-Gazimağusa
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: KKTC
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 366,88499
Başarı Sıralaması: 112.387
Kontenjan 2023 – 2024 : 36+0+0+0+0
Yerleşen 2023 – 2024: 36
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 370,75211
Başarı Sıralaması: 118.867
Kontenjan 2022: 31+0
Yerleşen 2022: 31
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : Dolmadı
Başarı Sıralaması : Dolmadı
Kontenjan 2021 : 59+0
Yerleşen 2021 : 52
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 364,60972
Başarı Sıralaması: 99.2
Kontenjan 2020 : 35+0
Yerleşen 2020 : 35
Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.