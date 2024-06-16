2024 Doğu Akdeniz Üniversitesi Fizyoterapi Taban Puanları ( Önlisans ) 300150793 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Doğu Akdeniz Üniversitesi Fizyoterapi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Gazimağusa ilinde bulunan Doğu Akdeniz Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Doğu Akdeniz Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü tercih kod numarası 300150793 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Doğu Akdeniz Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Doğu Akdeniz Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Doğu Akdeniz Üniversitesi KKTC Üniversitesi olup Fizyoterapi Bölümü Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Gazimağusa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Fizyoterapi Bölümü kontenjanı 7+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Fizyoterapi Bölümüne Doldu-7 kişi yerleşmiştir.
Doğu Akdeniz Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü Taban Puanı: 244,51846
Doğu Akdeniz Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.709.989
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 300150793
ÜNİVERSİTE: Doğu Akdeniz Üniversitesi
FAKÜLTE: Fizyoterapi
ŞEHİR: Kktc-Gazimağusa
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: KKTC
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli
Taban Puan: 244,51846
Başarı Sıralaması: 1.709.989
Kontenjan 2022 – 2023 : 7+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-7
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 220,79077
Başarı Sıralaması: 2.139.879
Kontenjan 2022: 10+0
Yerleşen 2022: Doldu-10
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1375287
Kontenjan 2021: 12+0
Yerleşen 2021: Dolmadı-3