2024 Doğu Akdeniz Üniversitesi Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 300190456

Doğu Akdeniz Üniversitesi Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü Burslu (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kktc-Gazimağusa ilimizde yer alan Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

YAYINLAMA
Google News
2024 Doğu Akdeniz Üniversitesi Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 300190456

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Doğu Akdeniz Üniversitesi Egzersiz ve Spor Bilimleri  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Gazimağusa  ilinde bulunan Doğu Akdeniz Üniversitesi   Sağlık Bilimleri Fakültesi   Egzersiz ve Spor Bilimleri  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Doğu Akdeniz Üniversitesi Egzersiz ve Spor Bilimleri  Bölümü tercih kod numarası 300190456 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Doğu Akdeniz Üniversitesi Egzersiz ve Spor Bilimleri  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Egzersiz ve Spor Bilimleri  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Doğu Akdeniz Üniversitesi Egzersiz ve Spor Bilimleri  Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Gazimağusa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Egzersiz ve Spor Bilimleri  Bölümü kontenjanı 5+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Egzersiz ve Spor Bilimleri  Bölümüne 5 kişi yerleşmiştir.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Egzersiz ve Spor Bilimleri  Bölümü Taban Puanı: 253,27572

Doğu Akdeniz Üniversitesi Egzersiz ve Spor Bilimleri  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 5

Doğu Akdeniz Üniversitesi Egzersiz ve Spor Bilimleri  Bölümü Başarı Sıralaması: 847.05

basarili-siralamasi.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300190456   

ÜNİVERSİTE: Doğu Akdeniz Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Kktc-Gazimağusa

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 253,27572

Başarı Sıralaması: 847.05

Kontenjan 2023 – 2024 : 5+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 5

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 256,05565

Başarı Sıralaması:  805.059

Kontenjan 2022:  5+0

Yerleşen 2022: 5

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2021 :  3+0

Yerleşen 2021 : 2

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 210,27858

Başarı Sıralaması:  963

Kontenjan 2020 :  3+0

Yerleşen 2020 : 3

taban-taban-puanlari.jpg

Doğu Akdeniz Üniversitesi Egzersiz ve Spor Bilimleri  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Doğu Akdeniz Üniversitesi Egzersiz ve Spor Bilimleri  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son Haberler
2024 Çankırı Karatekin Üni. Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 102890063
2024 Çankırı Karatekin Üni. Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 102890063
2024 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Psikoloji Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 300411602
2024 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Psikoloji Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 300411602
2024 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ekonometri Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 100310882
2024 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ekonometri Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 100310882
2024 Sivas Cumhuriyet Üni. Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 102610422
2024 Sivas Cumhuriyet Üni. Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 102610422
Çok Okunanlar
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üni. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 108710315
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üni. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 108710315
2024 Maltepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü %25 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 204190868
2024 Maltepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü %25 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 204190868
2024 Mersin Üni. Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 107490307
2024 Mersin Üni. Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 107490307
2024 Uluslararası Balkan Üni. Bankacılık ve Finans Bölümü Ücretli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 409610461
2024 Uluslararası Balkan Üni. Bankacılık ve Finans Bölümü Ücretli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 409610461
Yorumlananlar
Yıllardır saklanıyordu! Sakıp Sabancı'nın tek varisi olan torunu ortaya çıktı
Yıllardır saklanıyordu! Sakıp Sabancı'nın tek varisi olan torunu ortaya çıktı