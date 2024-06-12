2024 Doğu Akdeniz Üniversitesi Eczacılık Bölümü Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 300112506

Doğu Akdeniz Üniversitesi Eczacılık Bölümü Ücretli (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kktc-Gazimağusa ilimizde yer alan Doğu Akdeniz Üniversitesi Eczacılık Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Doğu Akdeniz Üniversitesi Eczacılık Bölümü Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 300112506

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Doğu Akdeniz Üniversitesi Eczacılık bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Gazimağusa  ilinde bulunan Doğu Akdeniz Üniversitesi   Eczacılık Fakültesi   Eczacılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Doğu Akdeniz Üniversitesi Eczacılık Bölümü tercih kod numarası 300112506 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Doğu Akdeniz Üniversitesi Eczacılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Doğu Akdeniz Üniversitesi Eczacılık Bölümü , Eczacılık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Gazimağusa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Eczacılık Bölümü kontenjanı 42+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Eczacılık Bölümüne 26 kişi yerleşmiştir.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban Puanı: ---

Doğu Akdeniz Üniversitesi Eczacılık Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 26

Doğu Akdeniz Üniversitesi Eczacılık Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300112506   

ÜNİVERSİTE: Doğu Akdeniz Üniversitesi

FAKÜLTE: Eczacılık Fakültesi

ŞEHİR: Kktc-Gazimağusa

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2023 – 2024 : 42+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 26

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 406,29535

Başarı Sıralaması:  99.191

Kontenjan 2022:  35+0

Yerleşen 2022: 35

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 345,12501

Başarı Sıralaması :  97.681

Kontenjan 2021 :  38+0

Yerleşen 2021 : 38

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 399,75846

Başarı Sıralaması:  99.9

Kontenjan 2020 :  36+0

Yerleşen 2020 : 36

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Doğu Akdeniz Üniversitesi Eczacılık Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Doğu Akdeniz Üniversitesi Eczacılık Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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