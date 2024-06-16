2024 Doğu Akdeniz Üniversitesi Diyaliz Taban Puanları ( Önlisans ) 300150757 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Doğu Akdeniz Üniversitesi Diyaliz bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Gazimağusa ilinde bulunan Doğu Akdeniz Üniversitesi Diyaliz Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Doğu Akdeniz Üniversitesi Diyaliz Bölümü tercih kod numarası 300150757 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Doğu Akdeniz Üniversitesi Diyaliz Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Doğu Akdeniz Üniversitesi Diyaliz Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Doğu Akdeniz Üniversitesi KKTC Üniversitesi olup Diyaliz Bölümü Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Gazimağusa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Diyaliz Bölümü kontenjanı 7+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Diyaliz Bölümüne Doldu-7 kişi yerleşmiştir.
Doğu Akdeniz Üniversitesi Diyaliz Bölümü Taban Puanı: 275,06237
Doğu Akdeniz Üniversitesi Diyaliz Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.215.140
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 300150757
ÜNİVERSİTE: Doğu Akdeniz Üniversitesi
FAKÜLTE: Diyaliz
ŞEHİR: Kktc-Gazimağusa
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: KKTC
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu
Taban Puan: 275,06237
Başarı Sıralaması: 1.215.140
Kontenjan 2022 – 2023 : 7+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-7
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 257,69857
Başarı Sıralaması: 1.377.694
Kontenjan 2022: 10+0
Yerleşen 2022: Doldu-10
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 216.48841
Başarı Sıralaması: 1210141
Kontenjan 2021: 10+0
Yerleşen 2021: Doldu-10