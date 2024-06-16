2024 Doğu Akdeniz Üniversitesi Diyaliz Taban Puanları ( Önlisans ) 300150757 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Doğu Akdeniz Üniversitesi Diyaliz bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Gazimağusa ilinde bulunan Doğu Akdeniz Üniversitesi Diyaliz Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Doğu Akdeniz Üniversitesi Diyaliz Bölümü tercih kod numarası 300150757 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Doğu Akdeniz Üniversitesi Diyaliz Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Diyaliz Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Doğu Akdeniz Üniversitesi KKTC Üniversitesi olup Diyaliz Bölümü Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Gazimağusa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Diyaliz Bölümü kontenjanı 7+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Diyaliz Bölümüne Doldu-7 kişi yerleşmiştir.

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Doğu Akdeniz Üniversitesi Diyaliz Bölümü Taban Puanı: 275,06237

Doğu Akdeniz Üniversitesi Diyaliz Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.215.140

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300150757

ÜNİVERSİTE: Doğu Akdeniz Üniversitesi

FAKÜLTE: Diyaliz

ŞEHİR: Kktc-Gazimağusa

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 275,06237

Başarı Sıralaması: 1.215.140

Kontenjan 2022 – 2023 : 7+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-7

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 257,69857

Başarı Sıralaması: 1.377.694

Kontenjan 2022: 10+0

Yerleşen 2022: Doldu-10

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 216.48841

Başarı Sıralaması: 1210141

Kontenjan 2021: 10+0

Yerleşen 2021: Doldu-10