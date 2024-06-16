2024 Doğu Akdeniz Üniversitesi Diyaliz Taban Puanları ( Önlisans ) 300150748 Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Doğu Akdeniz Üniversitesi Diyaliz bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Gazimağusa ilinde bulunan Doğu Akdeniz Üniversitesi Diyaliz Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Doğu Akdeniz Üniversitesi Diyaliz Bölümü tercih kod numarası 300150748 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Doğu Akdeniz Üniversitesi Diyaliz Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Doğu Akdeniz Üniversitesi Diyaliz Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Doğu Akdeniz Üniversitesi KKTC Üniversitesi olup Diyaliz Bölümü Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Gazimağusa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Diyaliz Bölümü kontenjanı 13+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Diyaliz Bölümüne Doldu-13 kişi yerleşmiştir.
Doğu Akdeniz Üniversitesi Diyaliz Bölümü Taban Puanı: 204,95363
Doğu Akdeniz Üniversitesi Diyaliz Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.479.616
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 300150748
ÜNİVERSİTE: Doğu Akdeniz Üniversitesi
FAKÜLTE: Diyaliz
ŞEHİR: Kktc-Gazimağusa
ÜCRET- BURS: Ücretli
VAKIF-DEVLET: KKTC
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretli
Taban Puan: 204,95363
Başarı Sıralaması: 2.479.616
Kontenjan 2022 – 2023 : 13+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-13
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 197,23734
Başarı Sıralaması: 2.693.357
Kontenjan 2022: 10+0
Yerleşen 2022: Doldu-10
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1592086
Kontenjan 2021: 10+0
Yerleşen 2021: Dolmadı-1