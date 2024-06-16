2024 Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Taban Puanları ( Önlisans ) 300150121 Ücretli

300150121 | Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kktc-Gazimağusa ilimizde yer alan Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı ( Ücretli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

YAYINLAMA
Google News
2024 Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Taban Puanları ( Önlisans ) 300150121 Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Gazimağusa ilinde bulunan Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü tercih kod numarası 300150121 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Doğu Akdeniz Üniversitesi   Bilgisayar Programcılığı   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Doğu Akdeniz Üniversitesi   KKTC Üniversitesi olup Bilgisayar Programcılığı   Bölümü   Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Gazimağusa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Programcılığı   Bölümü kontenjanı 22+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Bilgisayar Programcılığı Bölümüne Doldu-22 kişi yerleşmiştir.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban Puanı: 242,84399

Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.739.773

taban-taban-puanlari.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300150121

ÜNİVERSİTE: Doğu Akdeniz Üniversitesi

FAKÜLTE: Bilgisayar Programcılığı

ŞEHİR: Kktc-Gazimağusa

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretli

Taban Puan: 242,84399

Başarı Sıralaması: 1.739.773

Kontenjan 2022 – 2023 : 22+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-22

basarili-siralamasi.jpg

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 221,25384

Başarı Sıralaması:  2.128.494

Kontenjan 2022:  18+0

Yerleşen 2022:  Doldu-18

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 207.00359

Başarı Sıralaması:  1345879

Kontenjan 2021:  10+0

Yerleşen 2021:  Doldu-10

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
Son Haberler
2024 İstanbul Arel Üniversitesi Dış Ticaret Taban Puanları ( Önlisans ) 202390332 Ücretli
2024 İstanbul Arel Üniversitesi Dış Ticaret Taban Puanları ( Önlisans ) 202390332 Ücretli
2024 Sivas Cumhuriyet Üni. Sağlık Kurumları İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 102690210 Ücretsiz
2024 Sivas Cumhuriyet Üni. Sağlık Kurumları İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 102690210 Ücretsiz
2024 İstanbul Nişantaşı Üniversitesi  Makine Taban Puanları ( Önlisans ) 210401249 %50 İndirimli
2024 İstanbul Nişantaşı Üniversitesi  Makine Taban Puanları ( Önlisans ) 210401249 %50 İndirimli
2024 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üni. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Taban Puanları ( Önlisans ) 108050118 Ücretsiz
2024 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üni. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Taban Puanları ( Önlisans ) 108050118 Ücretsiz
Çok Okunanlar
Bahçeli’den bayram namazı sonrası şok açıklama: “MHP, her türlü fedakarlık yapar”
Bahçeli’den bayram namazı sonrası şok açıklama: “MHP, her türlü fedakarlık yapar”
Kurban Bayramı'nda eti böyle tüketin! Et nasıl saklanmalı?
Kurban Bayramı'nda eti böyle tüketin! Et nasıl saklanmalı?
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Organik Tarım Taban Puanları ( Önlisans ) 108750411 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Organik Tarım Taban Puanları ( Önlisans ) 108750411 Ücretsiz
Yorumlananlar
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları