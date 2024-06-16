2024 Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Taban Puanları ( Önlisans ) 300150227 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Gazimağusa ilinde bulunan Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü tercih kod numarası 300150227 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Doğu Akdeniz Üniversitesi KKTC Üniversitesi olup Bilgisayar Programcılığı Bölümü Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Gazimağusa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Programcılığı Bölümü kontenjanı 9+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Bilgisayar Programcılığı Bölümüne Doldu-9 kişi yerleşmiştir.
Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban Puanı: 256,16889
Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.510.048
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 300150227
ÜNİVERSİTE: Doğu Akdeniz Üniversitesi
FAKÜLTE: Bilgisayar Programcılığı
ŞEHİR: Kktc-Gazimağusa
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: KKTC
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli
Taban Puan: 256,16889
Başarı Sıralaması: 1.510.048
Kontenjan 2022 – 2023 : 9+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-9
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 267,53295
Başarı Sıralaması: 1.220.454
Kontenjan 2022: 7+0
Yerleşen 2022: Doldu-7
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1593715
Kontenjan 2021: 5+0
Yerleşen 2021: Dolmadı-4