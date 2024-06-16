2024 Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Taban Puanları ( Önlisans ) 300150227 %50 İndirimli

300150227 | Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kktc-Gazimağusa ilimizde yer alan Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı ( %50 İndirimli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Taban Puanları ( Önlisans ) 300150227 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Gazimağusa ilinde bulunan Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü tercih kod numarası 300150227 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Doğu Akdeniz Üniversitesi   Bilgisayar Programcılığı   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Doğu Akdeniz Üniversitesi   KKTC Üniversitesi olup Bilgisayar Programcılığı   Bölümü   Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Gazimağusa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Programcılığı   Bölümü kontenjanı 9+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Bilgisayar Programcılığı Bölümüne Doldu-9 kişi yerleşmiştir.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban Puanı: 256,16889

Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.510.048

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300150227

ÜNİVERSİTE: Doğu Akdeniz Üniversitesi

FAKÜLTE: Bilgisayar Programcılığı

ŞEHİR: Kktc-Gazimağusa

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 256,16889

Başarı Sıralaması: 1.510.048

Kontenjan 2022 – 2023 : 9+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-9

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 267,53295

Başarı Sıralaması:  1.220.454

Kontenjan 2022:  7+0

Yerleşen 2022:  Doldu-7

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1593715

Kontenjan 2021:  5+0

Yerleşen 2021:  Dolmadı-4

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