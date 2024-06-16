2024 Doğu Akdeniz Üniversitesi Aşçılık Taban Puanları ( Önlisans ) 300150606 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Doğu Akdeniz Üniversitesi Aşçılık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Gazimağusa ilinde bulunan Doğu Akdeniz Üniversitesi Aşçılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Doğu Akdeniz Üniversitesi Aşçılık Bölümü tercih kod numarası 300150606 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Doğu Akdeniz Üniversitesi Aşçılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Doğu Akdeniz Üniversitesi KKTC Üniversitesi olup Aşçılık Bölümü Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Gazimağusa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Aşçılık Bölümü kontenjanı 8+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Aşçılık Bölümüne Doldu-8 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

Doğu Akdeniz Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban Puanı: 206,00547

Doğu Akdeniz Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.458.654

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300150606

ÜNİVERSİTE: Doğu Akdeniz Üniversitesi

FAKÜLTE: Aşçılık

ŞEHİR: Kktc-Gazimağusa

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 206,00547

Başarı Sıralaması: 2.458.654

Kontenjan 2022 – 2023 : 8+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-8

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 231,98180

Başarı Sıralaması: 1.876.312

Kontenjan 2022: 4+0

Yerleşen 2022: Doldu-4

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2021: 3+0

Yerleşen 2021: Dolmadı-1