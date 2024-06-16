2024 Doğu Akdeniz Üniversitesi Aşçılık Taban Puanları ( Önlisans ) 300150599 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Doğu Akdeniz Üniversitesi Aşçılık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Gazimağusa ilinde bulunan Doğu Akdeniz Üniversitesi Aşçılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Doğu Akdeniz Üniversitesi Aşçılık Bölümü tercih kod numarası 300150599 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Doğu Akdeniz Üniversitesi Aşçılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Doğu Akdeniz Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Doğu Akdeniz Üniversitesi KKTC Üniversitesi olup Aşçılık Bölümü Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Gazimağusa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Aşçılık Bölümü kontenjanı 9+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Aşçılık Bölümüne Doldu-9 kişi yerleşmiştir.
Doğu Akdeniz Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban Puanı: 285,63106
Doğu Akdeniz Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.066.366
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 300150599
ÜNİVERSİTE: Doğu Akdeniz Üniversitesi
FAKÜLTE: Aşçılık
ŞEHİR: Kktc-Gazimağusa
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: KKTC
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu
Taban Puan: 285,63106
Başarı Sıralaması: 1.066.366
Kontenjan 2022 – 2023 : 9+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-9
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 266,45082
Başarı Sıralaması: 1.236.895
Kontenjan 2022: 9+0
Yerleşen 2022: Doldu-9
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 231.08327
Başarı Sıralaması: 1017512
Kontenjan 2021: 9+0
Yerleşen 2021: Doldu-9