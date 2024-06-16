2024 Doğu Akdeniz Üniversitesi Anestezi Taban Puanları ( Önlisans ) 300150624 Ücretli

300150624 | Doğu Akdeniz Üniversitesi Anestezi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kktc-Gazimağusa ilimizde yer alan Doğu Akdeniz Üniversitesi Anestezi ( Ücretli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Doğu Akdeniz Üniversitesi Anestezi Taban Puanları ( Önlisans ) 300150624 Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Doğu Akdeniz Üniversitesi Anestezi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Gazimağusa ilinde bulunan Doğu Akdeniz Üniversitesi Anestezi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Doğu Akdeniz Üniversitesi Anestezi Bölümü tercih kod numarası 300150624 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Doğu Akdeniz Üniversitesi Anestezi   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Doğu Akdeniz Üniversitesi   Anestezi   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Doğu Akdeniz Üniversitesi   KKTC Üniversitesi olup Anestezi   Bölümü   Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Gazimağusa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Anestezi   Bölümü kontenjanı 28+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Anestezi Bölümüne Doldu-28 kişi yerleşmiştir.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban Puanı: 269,06509

Doğu Akdeniz Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.304.895

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300150624

ÜNİVERSİTE: Doğu Akdeniz Üniversitesi

FAKÜLTE: Anestezi

ŞEHİR: Kktc-Gazimağusa

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretli

Taban Puan: 269,06509

Başarı Sıralaması: 1.304.895

Kontenjan 2022 – 2023 : 28+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-28

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 256,73507

Başarı Sıralaması:  1.393.952

Kontenjan 2022:  33+0

Yerleşen 2022:  Doldu-33

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 203.16504

Başarı Sıralaması:  1404618

Kontenjan 2021:  24+0

Yerleşen 2021:  Doldu-24

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