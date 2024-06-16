2024 Doğu Akdeniz Üniversitesi Adalet Taban Puanları ( Önlisans ) 300150509 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Doğu Akdeniz Üniversitesi Adalet bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Gazimağusa ilinde bulunan Doğu Akdeniz Üniversitesi Adalet Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Doğu Akdeniz Üniversitesi Adalet Bölümü tercih kod numarası 300150509 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Doğu Akdeniz Üniversitesi Adalet Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Adalet Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Doğu Akdeniz Üniversitesi KKTC Üniversitesi olup Adalet Bölümü Adalet Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Gazimağusa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Adalet Bölümü kontenjanı 10+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Adalet Bölümüne Doldu-10 kişi yerleşmiştir.

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Doğu Akdeniz Üniversitesi Adalet Bölümü Taban Puanı: 288,37325

Doğu Akdeniz Üniversitesi Adalet Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.029.519

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300150509

ÜNİVERSİTE: Doğu Akdeniz Üniversitesi

FAKÜLTE: Adalet

ŞEHİR: Kktc-Gazimağusa

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 288,37325

Başarı Sıralaması: 1.029.519

Kontenjan 2022 – 2023 : 10+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-10

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 261,78132

Başarı Sıralaması: 1.310.266

Kontenjan 2022: 12+0

Yerleşen 2022: Doldu-12

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 223.48296

Başarı Sıralaması: 1116483

Kontenjan 2021: 8+0

Yerleşen 2021: Doldu-8