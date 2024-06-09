2024 Doğu Akdeniz Üni. Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölümü Burslu Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 300190433

Doğu Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölümü Burslu (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kktc-Gazimağusa ilimizde yer alan Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Doğu Akdeniz Üni. Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölümü Burslu Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 300190433

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Doğu Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Gazimağusa  ilinde bulunan Doğu Akdeniz Üniversitesi   İşletme ve Ekonomi Fakültesi   Uluslararası Finans ve Bankacılık  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Doğu Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık  Bölümü tercih kod numarası 300190433 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Doğu Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Doğu Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık  Bölümü , İşletme ve Ekonomi Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Gazimağusa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Uluslararası Finans ve Bankacılık  Bölümü kontenjanı 10+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Uluslararası Finans ve Bankacılık  Bölümüne 10 kişi yerleşmiştir.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık  Bölümü Taban Puanı: 251,21389

Doğu Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 10

Doğu Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık  Bölümü Başarı Sıralaması: 871.168

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300190433   

ÜNİVERSİTE: Doğu Akdeniz Üniversitesi

FAKÜLTE: İşletme ve Ekonomi Fakültesi

ŞEHİR: Kktc-Gazimağusa

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 251,21389

Başarı Sıralaması: 871.168

Kontenjan 2023 – 2024 : 10+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 10

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 242,99202

Başarı Sıralaması:  966.546

Kontenjan 2022:  10+0

Yerleşen 2022: 10

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2021 :  10+0

Yerleşen 2021 : ---

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 188,20657

Başarı Sıralaması:  999

Kontenjan 2020 :  5+0

Yerleşen 2020 : 5

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Doğu Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Doğu Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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