2024 Doğu Akdeniz Üni. Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 300110097

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Doğu Akdeniz Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Gazimağusa ilinde bulunan Doğu Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Doğu Akdeniz Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 300110097 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Doğu Akdeniz Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Doğu Akdeniz Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü , Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Gazimağusa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 22+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümüne 22 kişi yerleşmiştir.

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Doğu Akdeniz Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 344,00572

Doğu Akdeniz Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 22

Doğu Akdeniz Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 128.94

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300110097

ÜNİVERSİTE: Doğu Akdeniz Üniversitesi

FAKÜLTE: Eğitim Fakültesi

ŞEHİR: Kktc-Gazimağusa

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 344,00572

Başarı Sıralaması: 128.94

Kontenjan 2023 – 2024 : 22+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 22

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 357,92463

Başarı Sıralaması: 89.242

Kontenjan 2022: 24+0

Yerleşen 2022: 24

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 295,88805

Başarı Sıralaması : 126.494

Kontenjan 2021 : 23+0

Yerleşen 2021 : 23

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 317,74950

Başarı Sıralaması: 146

Kontenjan 2020 : 15+0

Yerleşen 2020 : 15

Doğu Akdeniz Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Doğu Akdeniz Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.