2024 Doğu Akdeniz Üni. Matematik ve Bilgisayar BilimleriBölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 300110282

Doğu Akdeniz Üniversitesi Matematik ve Bilgisayar BilimleriBölümü Burslu (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kktc-Gazimağusa ilimizde yer alan Doğu Akdeniz Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Doğu Akdeniz Üni. Matematik ve Bilgisayar BilimleriBölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 300110282

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Doğu Akdeniz Üniversitesi Matematik ve Bilgisayar Bilimleri    bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Gazimağusa  ilinde bulunan Doğu Akdeniz Üniversitesi   Fen ve Edebiyat Fakültesi   Matematik ve Bilgisayar Bilimleri    Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Doğu Akdeniz Üniversitesi Matematik ve Bilgisayar Bilimleri    Bölümü tercih kod numarası 300110282 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Doğu Akdeniz Üniversitesi Matematik ve Bilgisayar Bilimleri    Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Matematik ve Bilgisayar Bilimleri    Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Doğu Akdeniz Üniversitesi Matematik ve Bilgisayar Bilimleri    Bölümü , Fen ve Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Gazimağusa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Matematik ve Bilgisayar Bilimleri    Bölümü kontenjanı 9+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Matematik ve Bilgisayar Bilimleri    Bölümüne 9 kişi yerleşmiştir.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Matematik ve Bilgisayar Bilimleri    Bölümü Taban Puanı: 301,58509

Doğu Akdeniz Üniversitesi Matematik ve Bilgisayar Bilimleri    Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 9

Doğu Akdeniz Üniversitesi Matematik ve Bilgisayar Bilimleri    Bölümü Başarı Sıralaması: 321.791

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300110282   

ÜNİVERSİTE: Doğu Akdeniz Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen ve Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Kktc-Gazimağusa

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 301,58509

Başarı Sıralaması: 321.791

Kontenjan 2023 – 2024 : 9+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 9

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 280,22749

Başarı Sıralaması:  362.933

Kontenjan 2022:  10+0

Yerleşen 2022: 10

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2021 :  10+0

Yerleşen 2021 : 6

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 244,02053

Başarı Sıralaması:  455

Kontenjan 2020 :  10+0

Yerleşen 2020 : 10

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Doğu Akdeniz Üniversitesi Matematik ve Bilgisayar Bilimleri    Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Doğu Akdeniz Üniversitesi Matematik ve Bilgisayar Bilimleri    Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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