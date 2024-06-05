2024 Doğu Akdeniz Üni. İngilizce Öğretmenliği  Bölümü %50 İndirimli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 300111438

Doğu Akdeniz Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği  Bölümü %50 İndirimli (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kktc-Gazimağusa ilimizde yer alan Doğu Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Doğu Akdeniz Üni. İngilizce Öğretmenliği  Bölümü %50 İndirimli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 300111438

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Doğu Akdeniz Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Gazimağusa  ilinde bulunan Doğu Akdeniz Üniversitesi   Eğitim Fakültesi   İngilizce Öğretmenliği  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Doğu Akdeniz Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği  Bölümü tercih kod numarası 300111438 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Doğu Akdeniz Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Doğu Akdeniz Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Doğu Akdeniz Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği  Bölümü , Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Gazimağusa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İngilizce Öğretmenliği  Bölümü kontenjanı 26+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında İngilizce Öğretmenliği  Bölümüne 26 kişi yerleşmiştir.

Doğu Akdeniz Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği  Bölümü Taban Puanı: 319,17654

Doğu Akdeniz Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 26

Doğu Akdeniz Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği  Bölümü Başarı Sıralaması: 64.587

basarili-siralamasi.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300111438   

ÜNİVERSİTE: Doğu Akdeniz Üniversitesi

FAKÜLTE: Eğitim Fakültesi

ŞEHİR: Kktc-Gazimağusa

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 319,17654

Başarı Sıralaması: 64.587

Kontenjan 2023 – 2024 : 26+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 26

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 297,34892

Başarı Sıralaması:  63.649

Kontenjan 2022:  27+0

Yerleşen 2022: 27

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 300,58047

Başarı Sıralaması :  43.243

Kontenjan 2021 :  22+0

Yerleşen 2021 : 22

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 289,52970

Başarı Sıralaması:  49.2

Kontenjan 2020 :  25+0

Yerleşen 2020 : 25

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Doğu Akdeniz Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Doğu Akdeniz Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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