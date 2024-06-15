2024 Doğu Akdeniz Üni. Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 300190399

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Doğu Akdeniz Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Gazimağusa ilinde bulunan Doğu Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Doğu Akdeniz Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 300190399 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Doğu Akdeniz Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Doğu Akdeniz Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Doğu Akdeniz Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü , İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Gazimağusa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Görsel İletişim Tasarımı Bölümü kontenjanı 11+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Görsel İletişim Tasarımı Bölümüne 11 kişi yerleşmiştir.
Doğu Akdeniz Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 283,64660
Doğu Akdeniz Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 11
Doğu Akdeniz Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Başarı Sıralaması: 476.38
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 300190399
ÜNİVERSİTE: Doğu Akdeniz Üniversitesi
FAKÜLTE: İletişim Fakültesi
ŞEHİR: Kktc-Gazimağusa
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: KKTC
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 283,64660
Başarı Sıralaması: 476.38
Kontenjan 2023 – 2024 : 11+0+0+0+0
Yerleşen 2023 – 2024: 11
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 257,71927
Başarı Sıralaması: 733.247
Kontenjan 2022: 13+0
Yerleşen 2022: 13
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 250,27038
Başarı Sıralaması : 347.478
Kontenjan 2021 : 10+0
Yerleşen 2021 : 10
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 248,36254
Başarı Sıralaması: 515
Kontenjan 2020 : 5+0
Yerleşen 2020 : 5
Doğu Akdeniz Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Doğu Akdeniz Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.