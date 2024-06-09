2024 Doğu Akdeniz Üni. Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü Ücretli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 300190455

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Doğu Akdeniz Üniversitesi Egzersiz ve Spor Bilimleri bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Gazimağusa ilinde bulunan Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Doğu Akdeniz Üniversitesi Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü tercih kod numarası 300190455 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Doğu Akdeniz Üniversitesi Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Doğu Akdeniz Üniversitesi Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Doğu Akdeniz Üniversitesi Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Gazimağusa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü kontenjanı 5+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümüne 5 kişi yerleşmiştir.
Doğu Akdeniz Üniversitesi Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü Taban Puanı: 224,32461
Doğu Akdeniz Üniversitesi Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 5
Doğu Akdeniz Üniversitesi Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü Başarı Sıralaması: 1.224.262
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 300190455
ÜNİVERSİTE: Doğu Akdeniz Üniversitesi
FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi
ŞEHİR: Kktc-Gazimağusa
ÜCRET- BURS: Ücretli
VAKIF-DEVLET: KKTC
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 224,32461
Başarı Sıralaması: 1.224.262
Kontenjan 2023 – 2024 : 5+0+0+0+0
Yerleşen 2023 – 2024: 5
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 206,92711
Başarı Sıralaması: 1.469.748
Kontenjan 2022: 3+0
Yerleşen 2022: 3
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : Dolmadı
Başarı Sıralaması : Dolmadı
Kontenjan 2021 : 4+0
Yerleşen 2021 : ---
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: Dolmadı
Kontenjan 2020 : 7+0
Yerleşen 2020 : ---
Doğu Akdeniz Üniversitesi Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Doğu Akdeniz Üniversitesi Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.