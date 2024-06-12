2024 Doğu Akdeniz Üni. Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Yüksekokul)   Bölümü Burslu Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 300190411

Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Yüksekokul)   Bölümü Burslu (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kktc-Gazimağusa ilimizde yer alan Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Doğu Akdeniz Üni. Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Yüksekokul)   Bölümü Burslu Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 300190411

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Yüksekokul)   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Gazimağusa  ilinde bulunan Doğu Akdeniz Üniversitesi   Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu   Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Yüksekokul)   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Yüksekokul)   Bölümü tercih kod numarası 300190411 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Yüksekokul)   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Yüksekokul)   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Yüksekokul)   Bölümü , Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Gazimağusa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Yüksekokul)   Bölümü kontenjanı 8+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Yüksekokul)   Bölümüne 8 kişi yerleşmiştir.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Yüksekokul)   Bölümü Taban Puanı: 310,78092

Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Yüksekokul)   Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 8

Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Yüksekokul)   Bölümü Başarı Sıralaması: 289.478

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300190411   

ÜNİVERSİTE: Doğu Akdeniz Üniversitesi

FAKÜLTE: Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu

ŞEHİR: Kktc-Gazimağusa

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 310,78092

Başarı Sıralaması: 289.478

Kontenjan 2023 – 2024 : 8+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 8

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 291,03021

Başarı Sıralaması:  322.863

Kontenjan 2022:  15+0

Yerleşen 2022: 15

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 241,95188

Başarı Sıralaması :  322.553

Kontenjan 2021 :  7+0

Yerleşen 2021 : 7

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 276,06259

Başarı Sıralaması:  322

Kontenjan 2020 :  8+0

Yerleşen 2020 : 8

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Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Yüksekokul)   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Yüksekokul)   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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