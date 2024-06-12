2024 Dicle Üniversitesi ZootekniBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 103010594

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Dicle Üniversitesi Zootekni bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Diyarbakır ilinde bulunan Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Dicle Üniversitesi Zootekni Bölümü tercih kod numarası 103010594 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Dicle Üniversitesi Zootekni Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Dicle Üniversitesi Zootekni Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Dicle Üniversitesi Zootekni Bölümü , Ziraat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Diyarbakır ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Zootekni Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+8 kişidir. 2023 yılında Zootekni Bölümüne 40 kişi yerleşmiştir.
Dicle Üniversitesi Zootekni Bölümü Taban Puanı: 255,97040
Dicle Üniversitesi Zootekni Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 40
Dicle Üniversitesi Zootekni Bölümü Başarı Sıralaması: 563.401
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103010594
ÜNİVERSİTE: Dicle Üniversitesi
FAKÜLTE: Ziraat Fakültesi
ŞEHİR: Diyarbakır
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 255,97040
Başarı Sıralaması: 563.401
Kontenjan 2023 – 2024 : 30+1+0+1+8
Yerleşen 2023 – 2024: 40
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 241,35659
Başarı Sıralaması: 586.532
Kontenjan 2022: 30+1
Yerleşen 2022: 31
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : Dolmadı
Başarı Sıralaması : Dolmadı
Kontenjan 2021 : 30+1
Yerleşen 2021 : ---
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 225,05171
Başarı Sıralaması: 575
Kontenjan 2020 : 30+1
Yerleşen 2020 : 31
Dicle Üniversitesi Zootekni Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Dicle Üniversitesi Zootekni Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.