2024 Dicle Üniversitesi VeterinerlikBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 103010222

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Dicle Üniversitesi Veterinerlik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Diyarbakır ilinde bulunan Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veterinerlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Dicle Üniversitesi Veterinerlik Bölümü tercih kod numarası 103010222 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Dicle Üniversitesi Veterinerlik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Dicle Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Dicle Üniversitesi Veterinerlik Bölümü , Veteriner Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Diyarbakır ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Veterinerlik Bölümü kontenjanı 80+2+0+2+20 kişidir. 2023 yılında Veterinerlik Bölümüne 104 kişi yerleşmiştir.
Dicle Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Taban Puanı: 356,61497
Dicle Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 104
Dicle Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Başarı Sıralaması: 175.824
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103010222
ÜNİVERSİTE: Dicle Üniversitesi
FAKÜLTE: Veteriner Fakültesi
ŞEHİR: Diyarbakır
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 356,61497
Başarı Sıralaması: 175.824
Kontenjan 2023 – 2024 : 80+2+0+2+20
Yerleşen 2023 – 2024: 104
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 362,99939
Başarı Sıralaması: 154.536
Kontenjan 2022: 80+2
Yerleşen 2022: 82
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 314,55160
Başarı Sıralaması : 138.791
Kontenjan 2021 : 80+2
Yerleşen 2021 : 82
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 353,32332
Başarı Sıralaması: 154
Kontenjan 2020 : 80+2
Yerleşen 2020 : 82
Dicle Üniversitesi Veterinerlik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Dicle Üniversitesi Veterinerlik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.