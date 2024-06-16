2024 Dicle Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 103050124 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Dicle Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Diyarbakır ilinde bulunan Dicle Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Dicle Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü tercih kod numarası 103050124 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Dicle Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Dicle Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Dicle Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Diyarbakır ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+13 kişidir. 2023 yılında Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümüne Doldu-67 kişi yerleşmiştir.
Dicle Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban Puanı: 283,40653
Dicle Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.096.899
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103050124
ÜNİVERSİTE: Dicle Üniversitesi
FAKÜLTE: Turizm ve Otel İşletmeciliği
ŞEHİR: Diyarbakır
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 283,40653
Başarı Sıralaması: 1.096.899
Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+13
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-67
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 271,21991
Başarı Sıralaması: 1.165.181
Kontenjan 2022: 50+2
Yerleşen 2022: Doldu-52
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 218.06225
Başarı Sıralaması: 1189218
Kontenjan 2021: 40+1
Yerleşen 2021: Doldu-41