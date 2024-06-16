2024 Dicle Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 103050124 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Dicle Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Diyarbakır ilinde bulunan Dicle Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Dicle Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü tercih kod numarası 103050124 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Dicle Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Dicle Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Dicle Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Diyarbakır ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+13 kişidir. 2023 yılında Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümüne Doldu-67 kişi yerleşmiştir.

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Dicle Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban Puanı: 283,40653

Dicle Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.096.899

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103050124

ÜNİVERSİTE: Dicle Üniversitesi

FAKÜLTE: Turizm ve Otel İşletmeciliği

ŞEHİR: Diyarbakır

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 283,40653

Başarı Sıralaması: 1.096.899

Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+13

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-67

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 271,21991

Başarı Sıralaması: 1.165.181

Kontenjan 2022: 50+2

Yerleşen 2022: Doldu-52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 218.06225

Başarı Sıralaması: 1189218

Kontenjan 2021: 40+1

Yerleşen 2021: Doldu-41