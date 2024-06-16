2024 Dicle Üniversitesi Turizm Animasyonu Taban Puanları ( Önlisans ) 103050821 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Dicle Üniversitesi Turizm Animasyonu bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Diyarbakır ilinde bulunan Dicle Üniversitesi Turizm Animasyonu Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Dicle Üniversitesi Turizm Animasyonu Bölümü tercih kod numarası 103050821 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Dicle Üniversitesi Turizm Animasyonu Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Dicle Üniversitesi Turizm Animasyonu Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Dicle Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Turizm Animasyonu Bölümü Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Diyarbakır ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Turizm Animasyonu Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+10 kişidir. 2023 yılında Turizm Animasyonu Bölümüne Doldu-52 kişi yerleşmiştir.

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Dicle Üniversitesi Turizm Animasyonu Bölümü Taban Puanı: 257,17078

Dicle Üniversitesi Turizm Animasyonu Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.493.637

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103050821

ÜNİVERSİTE: Dicle Üniversitesi

FAKÜLTE: Turizm Animasyonu

ŞEHİR: Diyarbakır

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 257,17078

Başarı Sıralaması: 1.493.637

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+10

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-52

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 247,57020

Başarı Sıralaması: 1.557.684

Kontenjan 2022: 40+1

Yerleşen 2022: Doldu-41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 177.1031

Başarı Sıralaması: 1620966

Kontenjan 2021: 40+1

Yerleşen 2021: Doldu-41