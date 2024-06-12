2024 Dicle Üniversitesi Tıp Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 103010213

Dicle Üniversitesi Tıp Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Diyarbakır ilimizde yer alan Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Dicle Üniversitesi Tıp Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 103010213

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Dicle Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Diyarbakır  ilinde bulunan Dicle Üniversitesi   Tıp Fakültesi   Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Dicle Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 103010213 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Dicle Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Dicle Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Dicle Üniversitesi Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Diyarbakır ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 250+7+0+0+63 kişidir. 2023 yılında Tıp Bölümüne 320 kişi yerleşmiştir.

Dicle Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 498,40017

Dicle Üniversitesi Tıp Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 320

Dicle Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 19.642

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103010213   

ÜNİVERSİTE: Dicle Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıp Fakültesi

ŞEHİR: Diyarbakır

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 498,40017

Başarı Sıralaması: 19.642

Kontenjan 2023 – 2024 : 250+7+0+0+63

Yerleşen 2023 – 2024: 320

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 497,65212

Başarı Sıralaması:  19.061

Kontenjan 2022:  250+7

Yerleşen 2022: 257

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 440,59398

Başarı Sıralaması :  16.281

Kontenjan 2021 :  240+6

Yerleşen 2021 : 246

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 498,48475

Başarı Sıralaması:  16.6

Kontenjan 2020 :  240+6

Yerleşen 2020 : 246

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Dicle Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Dicle Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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