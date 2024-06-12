2024 Dicle Üniversitesi Tıp Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 103010213

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Dicle Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Diyarbakır ilinde bulunan Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Dicle Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 103010213 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Dicle Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Dicle Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Dicle Üniversitesi Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Diyarbakır ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 250+7+0+0+63 kişidir. 2023 yılında Tıp Bölümüne 320 kişi yerleşmiştir.
Dicle Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 498,40017
Dicle Üniversitesi Tıp Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 320
Dicle Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 19.642
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103010213
ÜNİVERSİTE: Dicle Üniversitesi
FAKÜLTE: Tıp Fakültesi
ŞEHİR: Diyarbakır
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 498,40017
Başarı Sıralaması: 19.642
Kontenjan 2023 – 2024 : 250+7+0+0+63
Yerleşen 2023 – 2024: 320
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 497,65212
Başarı Sıralaması: 19.061
Kontenjan 2022: 250+7
Yerleşen 2022: 257
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 440,59398
Başarı Sıralaması : 16.281
Kontenjan 2021 : 240+6
Yerleşen 2021 : 246
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 498,48475
Başarı Sıralaması: 16.6
Kontenjan 2020 : 240+6
Yerleşen 2020 : 246
Dicle Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Dicle Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.