2024 Dicle Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Taban Puanları ( Önlisans ) 103050636 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Dicle Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Diyarbakır ilinde bulunan Dicle Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Dicle Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü tercih kod numarası 103050636 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Dicle Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Dicle Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Dicle Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Diyarbakır ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü kontenjanı 70+2+0+2+18 kişidir. 2023 yılında Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümüne Doldu-92 kişi yerleşmiştir.

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Dicle Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Taban Puanı: 353,58175

Dicle Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 401.684

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103050636

ÜNİVERSİTE: Dicle Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

ŞEHİR: Diyarbakır

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 353,58175

Başarı Sıralaması: 401.684

Kontenjan 2022 – 2023 : 70+2+0+2+18

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-92

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 348,10171

Başarı Sıralaması: 405.756

Kontenjan 2022: 70+2

Yerleşen 2022: Doldu-72

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 296.76251

Başarı Sıralaması: 378411

Kontenjan 2021: 60+2

Yerleşen 2021: Doldu-62