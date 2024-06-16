2024 Dicle Üniversitesi Süt ve Ürünleri Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 103050503 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Dicle Üniversitesi Süt ve Ürünleri Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Diyarbakır ilinde bulunan Dicle Üniversitesi Süt ve Ürünleri Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Dicle Üniversitesi Süt ve Ürünleri Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 103050503 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Dicle Üniversitesi Süt ve Ürünleri Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Dicle Üniversitesi Süt ve Ürünleri Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Dicle Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Süt ve Ürünleri Teknolojisi Bölümü Diyarbakır Tarım Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Diyarbakır ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Süt ve Ürünleri Teknolojisi Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+13 kişidir. 2023 yılında Süt ve Ürünleri Teknolojisi Bölümüne Doldu-67 kişi yerleşmiştir.

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Dicle Üniversitesi Süt ve Ürünleri Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 245,10379

Dicle Üniversitesi Süt ve Ürünleri Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.699.750

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103050503

ÜNİVERSİTE: Dicle Üniversitesi

FAKÜLTE: Süt ve Ürünleri Teknolojisi

ŞEHİR: Diyarbakır

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 245,10379

Başarı Sıralaması: 1.699.750

Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+13

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-67

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 232,82462

Başarı Sıralaması: 1.857.678

Kontenjan 2022: 50+2

Yerleşen 2022: Doldu-52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1622225

Kontenjan 2021: 50+2

Yerleşen 2021: Dolmadı-10