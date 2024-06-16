2024 Dicle Üniversitesi Organik Tarım Taban Puanları ( Önlisans ) 103050442 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Dicle Üniversitesi Organik Tarım bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Diyarbakır ilinde bulunan Dicle Üniversitesi Organik Tarım Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Dicle Üniversitesi Organik Tarım Bölümü tercih kod numarası 103050442 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Dicle Üniversitesi Organik Tarım Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Dicle Üniversitesi Organik Tarım Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Dicle Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Organik Tarım Bölümü Diyarbakır Tarım Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Diyarbakır ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Organik Tarım Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+13 kişidir. 2023 yılında Organik Tarım Bölümüne Doldu-67 kişi yerleşmiştir.
Dicle Üniversitesi Organik Tarım Bölümü Taban Puanı: 261,72595
Dicle Üniversitesi Organik Tarım Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.419.429
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103050442
ÜNİVERSİTE: Dicle Üniversitesi
FAKÜLTE: Organik Tarım
ŞEHİR: Diyarbakır
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 261,72595
Başarı Sıralaması: 1.419.429
Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+13
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-67
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 251,12893
Başarı Sıralaması: 1.492.110
Kontenjan 2022: 50+2
Yerleşen 2022: Doldu-52
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 195.65399
Başarı Sıralaması: 1517099
Kontenjan 2021: 50+2
Yerleşen 2021: Doldu-52