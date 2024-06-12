2024 Dicle Üniversitesi MatematikBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 103010082

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Dicle Üniversitesi Matematik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Diyarbakır ilinde bulunan Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Dicle Üniversitesi Matematik Bölümü tercih kod numarası 103010082 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Dicle Üniversitesi Matematik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Dicle Üniversitesi Matematik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Dicle Üniversitesi Matematik Bölümü , Fen Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Diyarbakır ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Matematik Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+15 kişidir. 2023 yılında Matematik Bölümüne 79 kişi yerleşmiştir.

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Dicle Üniversitesi Matematik Bölümü Taban Puanı: 306,82991

Dicle Üniversitesi Matematik Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 79

Dicle Üniversitesi Matematik Bölümü Başarı Sıralaması: 302.876

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103010082

ÜNİVERSİTE: Dicle Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen Fakültesi

ŞEHİR: Diyarbakır

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 306,82991

Başarı Sıralaması: 302.876

Kontenjan 2023 – 2024 : 60+2+0+2+15

Yerleşen 2023 – 2024: 79

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 290,57643

Başarı Sıralaması: 324.517

Kontenjan 2022: 60+2

Yerleşen 2022: 62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 233,79162

Başarı Sıralaması : 356.477

Kontenjan 2021 : 60+2

Yerleşen 2021 : 62

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 274,49777

Başarı Sıralaması: 327

Kontenjan 2020 : 60+2

Yerleşen 2020 : 62

Dicle Üniversitesi Matematik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Dicle Üniversitesi Matematik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.