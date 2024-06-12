2024 Dicle Üniversitesi MatematikBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 103010082

Dicle Üniversitesi MatematikBölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Diyarbakır ilimizde yer alan Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

YAYINLAMA
Google News
2024 Dicle Üniversitesi MatematikBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 103010082

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Dicle Üniversitesi Matematik    bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Diyarbakır  ilinde bulunan Dicle Üniversitesi   Fen Fakültesi   Matematik    Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Dicle Üniversitesi Matematik    Bölümü tercih kod numarası 103010082 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Dicle Üniversitesi Matematik    Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Dicle Üniversitesi Matematik    Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Dicle Üniversitesi Matematik    Bölümü , Fen Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Diyarbakır ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Matematik    Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+15 kişidir. 2023 yılında Matematik    Bölümüne 79 kişi yerleşmiştir.

Dicle Üniversitesi Matematik    Bölümü Taban Puanı: 306,82991

Dicle Üniversitesi Matematik    Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 79

Dicle Üniversitesi Matematik    Bölümü Başarı Sıralaması: 302.876

basarili-siralamasi.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103010082   

ÜNİVERSİTE: Dicle Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen Fakültesi

ŞEHİR: Diyarbakır

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 306,82991

Başarı Sıralaması: 302.876

Kontenjan 2023 – 2024 : 60+2+0+2+15

Yerleşen 2023 – 2024: 79

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 290,57643

Başarı Sıralaması:  324.517

Kontenjan 2022:  60+2

Yerleşen 2022: 62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 233,79162

Başarı Sıralaması :  356.477

Kontenjan 2021 :  60+2

Yerleşen 2021 : 62

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 274,49777

Başarı Sıralaması:  327

Kontenjan 2020 :  60+2

Yerleşen 2020 : 62

taban-taban-puanlari.jpg

Dicle Üniversitesi Matematik    Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Dicle Üniversitesi Matematik    Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son Haberler
2024 Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Mimarlık Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 107710415
2024 Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Mimarlık Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 107710415
2024 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi KimyaBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 111711525
2024 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi KimyaBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 111711525
2024 Bahçeşehir Üniversitesi Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 200590175
2024 Bahçeşehir Üniversitesi Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 200590175
2024 İstanbul Üniversitesi Tıp Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 105690477
2024 İstanbul Üniversitesi Tıp Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 105690477
Çok Okunanlar
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, çifti öpüşmeye doyamadı! Görüntüleri sosyal medyayı salladı
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, çifti öpüşmeye doyamadı! Görüntüleri sosyal medyayı salladı
Tarihi zirvede üç özel mesaj|12 Haziran Çarşamba tüm gazete manşetleri
Tarihi zirvede üç özel mesaj|12 Haziran Çarşamba tüm gazete manşetleri
Zincir marketler kurban fiyatlarını açıkladı! CarrefourSA , A101, ve Migros kurbanlık fiyat listesi 2024
Zincir marketler kurban fiyatlarını açıkladı! CarrefourSA , A101, ve Migros kurbanlık fiyat listesi 2024
Yıldız Tilbe, baş örtüsü takarak yaptığı paylaşıma takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı: 'Ne güzel olmuşsun Yıldız'ım ya'
Yıldız Tilbe, baş örtüsü takarak yaptığı paylaşıma takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı: 'Ne güzel olmuşsun Yıldız'ım ya'
Yorumlananlar
Enflasyonda zor dönem geride kaldı: Cumhurbaşkanı’ndan umut dolu sözler
Enflasyonda zor dönem geride kaldı: Cumhurbaşkanı’ndan umut dolu sözler
Yıllardır saklanıyordu! Sakıp Sabancı'nın tek varisi olan torunu ortaya çıktı
Yıllardır saklanıyordu! Sakıp Sabancı'nın tek varisi olan torunu ortaya çıktı